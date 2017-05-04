Заместитель генсека Всемирной туристической организации: «Туризм внесет важный вклад в межкультурный диалог в мире»

2017-05-04 18:13 | www.apa.az | 2

«Верим, что туризм внесет важный вклад в межкультурный диалог в мире. Это является одним из направлений форума в этом году».

Как передает АПА-Экономикс, об этом на пресс-конференции в связи с IV Всемирным форумом межкультурного диалога сказал заместитель генсека Всемирной туристической организации ООН Амр Абдул Гафар.

Он отметил, что туризм составляет 7% общего экспорта в мире и 30% общего обслуживания. «Туризм играет важную роль в налаживании дружеских связей между народами. Завтра в рамках форума пройдет совместное заседание с правительством Азербайджана. На мероприятии пройдут обсуждения по трансформации туризма и др».