В Башкирии пропал вертолет

2017-05-04 17:28 | www.oxu.az | 2

В Башкирии ищут вертолет, пропавший при мониторинге лесопожарной обстановки.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил Интерфакс источник в экстренных службах региона.

Вертолет «Робинсон» авиакомпании «Лайн Эйр», занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки, не вышел на связь в назначенное время. В дальнейшем зафиксировано срабатывание маяка об аварийной ситуации», - сказал источник.

По предварительным данным, вертолет мог совершить жесткую посадку в лесистой местности. Организованы поиски.

Н.О.