Азербайджан увеличил производство электроэнергии

2017-05-04 16:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2017 года на электростанциях ОАО "Азерэнержи" - главного производителя электроэнергии в Азербайджане - было выработано 7,9 миллиарда киловатт/часов электроэнергии против 7,57 миллиарда киловатт/часов, произведенных за аналогичный период 2016 года, говорится в сообщении ОАО, распространенном в четверг.

В сообщении отмечается, что в апреле текущего года электростанциями ОАО было выработано почти 1,77 миллиарда киловатт/часов электроэнергии.

В 2016 году ОАО "Азерэнержи" было произведено 22,6 миллиарда киловатт/часов электроэнергии против около 22,5 миллиарда киловатт/часов, произведенных в 2015 году.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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