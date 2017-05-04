Microsoft стала официальным партнером IV Игр исламской солидарности (ФОТО)

2017-05-04 17:02 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Операционный комитет IV Игр исламской солидарности "Баку 2017" и корпорация Microsoft подписали соглашение о партнерстве.

Документ был подписан директором Операционного комитета "Баку-2017" Эльчином Сафаровым и генеральным директором компании Microsoft Azerbaijan Сарханом Гашимовым. Как официальный партнер соревнований, Microsoft будет отвечать за предоставление технического оборудования, программного обеспечения и брендинга, для оказания услуги Baku 2017 SkypeZone.

Эта интересная и новаторская инициатива позволит всем завоевавшим медали спортсменам, из 57 стран-членов ISSF, отпраздновать свой успех с друзьями и семьей благодаря платформе видеозвонков Microsoft. С помощью трех камер, снимающих все эмоции победителей, Baku 2017 SkypeZone позволит зрителям наблюдать захватывающие моменты награждения и ознакомиться с личной историей спортсменов.

Разговоры будут записываться веб-камерой компьютера, а также камерами, расположенными за экраном ноутбука и за спиной спортсменов. Первоначальные 10-минутные видеоролики будут обрезаны до 90-секундных клипов и будут доступны на страничках Игр в социальных сетях –Facebook.com/baku2017; Twitter.com/Baku2017isg; Youtube.com/Baku2017.

Комментируя партнерство с Microsoft, директор Операционного комитета «Баку 2017», глава Деревни атлетов и посол волонтеров Эльчин Сафаров отметил: «Мы рады, что такой всемирно признанный бренд, как Microsoft стал официальным партнером IV Игр исламской солидарности «Баку 2017». Baku 2017 SkypeZone открывает новые горизонты, дает фанатам фантастическую возможность разделить эмоции своих кумиров-победителей, а спортсменам – радоваться победе вместе с друзьями и семьей».

Генеральный директор компании Microsoft Azerbaijan Сархан Гашимов добавил: «Развитие ненефтяного сектора экономики, в том числе информационно-коммуникационных технологий, является одной из приоритетных сфер для Азербайджана, а использование информационных технологий в модернизации национальной экономики представляет важное значение. Корпорация Microsoft рада поддержать такое грандиозное спортивное мероприятие, как Исламские игры солидарности, и гордится быть партнером данных соревнований. Своим инновационным технологическим подходом мы намерены и в дальнейшем поддерживать важные проекты государственного значения».