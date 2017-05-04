Официальный представитель FAO: «В Бакинском процессе важно услышать новые идеи и предложения»

2017-05-04 18:27 | www.apa.az | 3

«В Бакинском процессе важно услышать новые идеи и предложения».

Как сообщает АПА, об этом на конференции, посвященной первому дню IV Всемирного форума межкультурного диалога, сказал глава аппарата Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Марио Лубеткин.

«Мы собрали вместе депутатов, мэров городов и других людей из разных стран мира. Уверены, что представители развитых и развивающихся стран донесут до всего мира потенциал Бакинского форума. Этот форум не является мероприятием, это – процесс», - подчеркнул он.