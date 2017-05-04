В Массалы ребенок умер во время обрезания – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-05-04 17:38 | www.oxu.az | 3

По факту смерти 5-летнего ребенка во время обрезания в Масаллинском районе возбуждено уголовное дело.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти Кенана Гусейнова стала реакция на препарат «новокаин», использованный в качестве обезболивающего.

«Врач работает в местной клинике. Поговорив с ним, я понял, что он будет делать обрезание на дому. Мы подготовились. Ребенок не лежал спокойно, кричал и плакал.

Врач напугал его и сделал два укола. Затем он вывел нас из комнаты. Через некоторое время, ни сказав ни слова, он вышел из дома с ребенком в руках с обеспокоенным лицом и уехал на машине. Я позвонил ему, он сказал, что везет ребенка в клинику. В клинике нам сказали, что ребенка отвезли на станцию скорой помощи. Поехав на станцию скорой помощи, мы узнали, что ребенок умер».

Врач Рамиз Садыгов заявил, что не хочет говорить о произошедшем. Он также заявил, что пресса слишком раздувает новость о смерти ребенка: «Что случилось? Умер один ребенок, чуть ли не Трамп говорит об этом».

Как сообщили в прокуратуре Масаллинского района, по факту возбуждено уголовное дело по статье 124 (убийство по неосторожности):

«В связи с произошедшим ведется расследование, в зависимости от заключения экспертизы будет принято решение».

Отметим, что через три дня К.Гусейнову должно было исполниться 5 лет.

21:15 (03.05.2017)

В Массалы малолетний ребенок скончался во время обрезания

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован в селе Мусакюче.

Родителя пригласили на дом врача для обрезания 5-летнего Кенана Абуталыб оглу Гусейнова.

Ребенку сделали обезболивающие уколы, чтобы он не чувствовал боль. Затем родителям посоветовали покинуть комнату. Однако ребенку стало плохо, и он скончался до начала операции.

Тело мальчика передано в Джалилабадский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

Как сообщил главврач Масаллинской центральной районной больницы Джалил Назаров, приглашенным на дом врачом был Рамиз Садыгов, который уже давно вышел на пенсию из-за достижения пенсионного возраста. На данный момент он не работает в медицинском учреждении.

По факту ведется расследование.

С.Б.

