SpaceX назвала сроки запуска спутников для раздачи интернета

2017-05-04 17:45 | www.oxu.az | 3

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, намерена запустить более четырех тысяч спутников для раздачи высокоскоростного интернета до 2024 года.

Как передает Oxu.Az, об этом в четверг, 4 мая, сообщает телеканал CNBC.

По словам Патрисии Купер, вице-президента SpaceX по государственным делам, компания начнет тестирование прототипов в 2017 году и запустит первый спутник до конца года. Второй аппарат будет выведен на орбиту вокруг Земли в 2018-м.

Для выполнения этой задачи SpaceX использует многоразовые ракеты-носители Falcon 9. Это позволит сократить расходы и отправить в космос 4425 аппаратов, которые будут действовать на высоте от 1110 до 1325 километров.

Н.О.