Baku Business Factory поддерживает выход стартапов на международный рынок (ФОТО)

2017-05-04 17:05 | www.trend.az | 2

Сегодня Baku Business Factory (BBF) отмечает очередную годовщину со дня создания.

BBF исполняется 2 года.

Директор BBF Аловсат Муслимов заявил, что в течение двух лет организация, поддерживающая бизнес-инициативы молодежи, тесно сотрудничает со стартапами, фрилансерами и другими действующими в экосистеме организациями, тем самым стараясь внести свой вклад в развитие экосистемы.

В целом, в течение двух лет BBF принял около 800 обращений. Прошедшие отбор участники, воспользовавшись услугами BBF, получили поддержку в деле создания и развития собственного бизнеса. На данный момент услугами организации пользуются около 70-ти человек, развивающих 20 проектов. Из этих проектов 15 уже стали коммерческими, по одному из них ведутся работы по организации экспорта товаров и услуг. Остальные 5 проектов находятся на этапе разработки. В целом, до сегодняшнего дня услугами организации воспользовались около 30 стартапов.

В течение двух лет BBF проводил тренинги на темы офисного оборудования, офисов, менторства и бизнеса по отобранным проектам. Вне данных услуг также реализовывались различные проекты в сотрудничестве с действующими в этом же секторе другими компаниями.

Аловсат Муслимов отметил, что, как и в первый год, в течение второго года деятельности одним из наиболее значимых вопросов для Baku Business Factory стала поддержка шагов по диверсификации экономики, предпринимаемых по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева. По этой причине при выборе бизнес-проектов организация уделяет внимание их отличию друг от друга. Как результат этого, в настоящее время 20 пользующихся услугами BBF проектов охватывают 14 различных видов бизнес-деятельности в четырех основных отраслях экономики, включая сектор производства, услуг, торговли и сельского хозяйства.

BBF во второй год своей деятельности предпринял серьезные шаги по обеспечению выхода стартапов на международный рынок. Учредитель организации Анар Ализаде затрагивает этот вопрос в своем личном блоге. По его словам, одним из приоритетных вопросов для BBF является усиление международных связей для поддержки выхода стартапов центра на международный рынок и обмена опытом на международной арене. С этой целью подписан меморандум о взаимопонимании с двумя международными компаниями, в целях сотрудничества проведены предварительные встречи с более 10-ти представительствами зарубежных стран и иностранных компаний.

Директор BBF отметил, что при отдельном рассмотрении проектов можно увидеть, что в центре имеется достаточное количество успешных стартапов. Среди поддерживаемых проектов стоит отметить MrBee, организовавший производство и онлайн-продажи высококачественного меда в стране, а также экспортирующего продукцию за рубеж. Keepface оказывает услуги по Influencer Marketing посредством социальных сетей, объединяя известных личностей и рекламные данные. Компания Obanatur предлагает успешный метод по доставке здоровой пищи на территории страны. Совершенная платформа по тестированию и трудоустройству Quizmindup уже нашла покупателей во всем мире. Alkredit.az является незаменимым ресурсом для желающих получить кредит. Команда BrandCream зарекомендовала себя в дизайнерской сфере. Решение, предложенное Eventwex по эмиссии и продаже билетов, способно конкурировать с ведущими компаниями в этой сфере. Инженеры Invex Team прокладывают дорогу в будущее. Каждый из размещенных в центре стартапов смог значительно продвинуться за последний год в тесном сотрудничестве с BBF.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.