Организаторы Евровидения пригрозили России и Украине санкциями

2017-05-04 18:38 | www.apa.az | 2

Европейский вещательный союз допускает введение санкций в отношении России и Украины из-за нарушений устава Евровидения.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг.

По его словам, в качестве принимающей страны Киев взял на себя обязательство обеспечить выступление всех участников и не выполнил его в отношении российской исполнительницы Юлии Самойловой. Россия же нарушила правила Евровидения, поскольку ее представители не присутствовали на обязательных встречах в начале года.

Как пояснил глава оргкомитета, решение о санкциях еще не принято, но этот вопрос обязательно обсудят на следующей неделе. О том, какие меры применят к Украине и России, объявят уже после Евровидения, добавил он.

«В уставе в этом случае предусматривается несколько вариантов санкций — от денежного штрафа и лишения спонсорской поддержки до отстранения от участия в конкурсе сроком до трех лет», — подчеркнул Фрайлинг.