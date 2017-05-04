Куда «сбежали» от пешеходов «зебры», ведущие к «Зимнему бульвару»? – ФОТО + КАРТА

2017-05-04 17:54 | www.oxu.az | 3

В Насиминском районе Баку у Дворца Гейдара Алиева ликвидированы сразу два наземных пешеходных перехода, ведущих к «Зимнему бульвару».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, ликвидированы переходы на перекрестке улицы Самеда Вургуна с улицей Физули и на перекрестке улицы Самеда Вургуна с улицей Шамси Бадалбейли.

Это сделано после того, как между улицами Физули и Ш.Бадалбейли открыли новый разворот для автомобилей, следующих вдоль «Зимнего бульвара» от Бешмертебе и разворачивающихся в обратном направлении.

Более подробно с нововведениями можно ознакомиться на представленной ниже карте и по фото.

A.M.