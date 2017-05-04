В Баку прошла церемония награждения премии "Фаворит года" (ФОТО)

2017-05-04 17:12 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла церемония награждения традиционной премией "Фаворит года" ("İlin favoriti"), учрежденной продюсерским центром Show production, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Премия вручается особо отличившимся в общественной жизни страны и бизнесе, в области культуры, искусства, индустрии моды и СМИ. Лауреатами премии в различных номинациях стали народная артистка Азербайджана Флора Керимова, заслуженный артист Селим Аббасов, композитор Севиндж Тофигггызы, актеры Наргиз Алиева, Шахана Юсифова, Сабина Пашаева, исполнители Рахида Бахышова, Ровшан Азиз, Ниям Салами, Наджаф Наджафгулизаде, телеведущие Вюсаля Керимова, Хумай Мухтарова и другие.

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(Автор: Вугар Иманов)