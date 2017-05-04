В Турции азербайджанка ударила ножом водителя автобуса

2017-05-04 18:10 | www.oxu.az | 3

В турецком городе Текирдаг азербайджанка ударила ножом водителя автобуса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на турецкую прессу, попрошайничавшая в автобусе азербайджанка Мансура Ализаде по неизвестным причинам вступила в конфликт с водителем, который перерос в драку.

В этот момент Мансура Алиева вытащила из сумки нож и ударила водителя в грудь.

Раненый водитель был доставлен в больницу, а азербайджанка – в полицию.

З.Г.

