Минюст ищет работников
2017-05-04 18:20 | www.oxu.az | 3
Министерство юстиции Азербайджана объявило конкурс в связи с приемом на службу в центр судебной экспертизы.
Как передает Oxu.Az, соответствующее объявление размещено на сайте министерства.
Министерство юстиции продолжает мероприятия по комплектованию кадрового корпуса центра судебной экспертизы специалистами, обладающими специальными знаниями и необходимыми профессиональными качествами.
В настоящее время Конкурсная комиссия центра объявляет очередной открытый конкурс.
Вакантные штатные единицы в основном относятся к сфере филологии (азербайджанский язык и литература), физики, строительной инженерии, строительства инженерных систем и сооружений, организации дорожного движения, инженерии наземного транспорта, экономике, бухгалтерскому учету и аудиту, финансам, а также химии в Ширванском региональном отделе.
На конкурс приглашаются граждане Азербайджанской Республики, имеющие высшее образование по этим специальностям и отвечающие требованиям законодательства о прохождении службы в органах юстиции.
Кандидаты могут с 4 мая 2017 года предоставить установленную форму заявления и другие необходимые документы.
Со списком требуемых законодательством документов для участия в конкурсе, а также с «памятной книжкой» для подготовки к экзамену можно ознакомиться на интернет-странице Центра (www.expert.gov.az) в разделе «İşə qəbul» (Прием на работу), а также в Центре и его региональных отделах.