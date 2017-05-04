Минюст ищет работников

2017-05-04 18:20 | www.oxu.az | 3

Министерство юстиции Азербайджана объявило конкурс в связи с приемом на службу в центр судебной экспертизы.

Как передает Oxu.Az, соответствующее объявление размещено на сайте министерства.

Министерство юстиции продолжает мероприятия по комплектованию кадрового корпуса центра судебной экспертизы специалистами, обладающими специальными знаниями и необходимыми профессиональными качествами.

В настоящее время Конкурсная комиссия центра объявляет очередной открытый конкурс.

Вакантные штатные единицы в основном относятся к сфере филологии (азербайджанский язык и литература), физики, строительной инженерии, строительства инженерных систем и сооружений, организации дорожного движения, инженерии наземного транспорта, экономике, бухгалтерскому учету и аудиту, финансам, а также химии в Ширванском региональном отделе.

На конкурс приглашаются граждане Азербайджанской Республики, имеющие высшее образование по этим специальностям и отвечающие требованиям законодательства о прохождении службы в органах юстиции.

Кандидаты могут с 4 мая 2017 года предоставить установленную форму заявления и другие необходимые документы.

Со списком требуемых законодательством документов для участия в конкурсе, а также с «памятной книжкой» для подготовки к экзамену можно ознакомиться на интернет-странице Центра (www.expert.gov.az) в разделе «İşə qəbul» (Прием на работу), а также в Центре и его региональных отделах.

З.Г.

