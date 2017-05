Bakı Şopinq Festivalından “Atelier Moscow” və Aleksandr Terexovla birgə möhtəşəm təklif (FOTO)

Bakı Şopinq Festivalı alıcıları çoxsaylı sürprizləri ilə heyrətləndirməkdə davam edir. İndi festival çərçivəsində bütün dünya şöhrətli Aleksandr Terexovun baş dizayneri olduğu “Atelier Moscow” by Alexander Terekhov-un xidmətlərindən istifadə etmək olar.

Aleksandr Terexovun “Atelier Moscow”u – bu istənilən mürəkkəblikdə layihələrdən orijinal və unikal toy paltarları, ziyafət geyimlərindən tutmuş, gündəlik geyim və klassik kostyumlaradək ekslüziv tikilişi xidmətini təklif edən təcrübəli dizaynerlər və dərzilərdən ibarət komandadır.

Diqqət! Ancaq 2 gün – mayın 5-də və 6-da Bakı Şopinq Festivalı çərçivəsində unikal fürsət təklif edilir – həmin günlər Bakıda olacaq “Atelier Moscow” komandası ilə şəxsən ünsiyyətdə olaraq, arzunuza uyğun olaraq istənilən sifarişi verə bilərsiniz!

“Atelier Moscow” komandası nümayəndələri ilə ünsiyyət qurmaq və Bakı Şopinq Festivalının Tbilisi prospekti, 27 ünvanında yerləşən Qlobus Plazada yerləşən “Fashion Pavilionu”nda sifariş vermək üçün tələsin!

Fərdi eskizin hazırlanması, material nümunələrinin təqdim edilməsi, məhsulun ilk andan hazır olma mərhələsinədək diqqət mərkəzində saxlanılması atelyenin iş prinsipinə daxildir.

“Atelier Moscow” Avropanın ən yaxşı parça və aksesuar təchizatçıları ilə əməkdaşlıq edir. Müştərinin arzuzuna uyğun olaraq, atelye müxtəlif materiallardan əl tikilişi də həyata keçirə bilər. Həmçinin Avropanın qabaqcıl fabriklərində tikiş üçün esklüziv forma hazırlamaq mümkündür.

“Atelier Moscow”da Aleksandr Terexovun kolleksiyasından istənilən modeli fərdi ölçüyə uyğun sifariş edə bilərsiniz. Bundan başqa atelye ən kiçik müştərilərlə də işləyərək istənilən formada uşaq geyimlərinin tikilişini həyata keçirir. “Alexander Terekhov Kids” kolleksiyasından modellərin uşaqlarınızın ölçüsünə uyğun tikilişi üçün sifarişi qəbul olunur.

Tələsin! “Atelier Moscow” Sizin sifarişləri mayın 5-də və 6-da qəbul edəcək!

