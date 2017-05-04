Иран поддержал меморандум о зонах безопасности в Сирии

2017-05-04 17:22 | www.trend.az | 2

Тегеран поддерживает подписание меморандума о создании зон безопасности в Сирии, заявил советник главы МИД Ирана Хоссейн Шейхольэслам, передает РИА Новости.

"Мы поддерживаем любую инициативу, направленную на деэскалацию конфликта в Сирии, предотвращение кровопролития, разрушений, ведущих к бегству сирийского народа с родной территории. Мы поддерживаем любой шаг на этом пути, направленный на прекращение огня", — сказал он РИА Новости.

По его словам, "принятие любых мер, направленных на деэскалацию конфликтов в любом регионе, в частности, в Сирии, — это неотъемлемая часть стратегической политики ИРИ".

"Мы убеждены, что никакие конфликты, в частности, военные, не приносят пользы. Сирийский конфликт вылился уже в целый комплекс угроз миру, стабильности и безопасности для целого региона", — добавил он.

Ранее источник в делегации сирийской оппозиции сообщил РИА Новости о российских предложениях по урегулированию в Сирии. В полученных от него документах говорится, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, документ о зонах безопасности в случае его утверждения вступит в силу через сутки после подписания, а определение их границ займет около двух недель. Кроме того, собеседник агентства утверждал, что Россия для обеспечения безопасности в этих зонах в крайнем случае может задействовать свою военную полицию.