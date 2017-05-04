В Баку в жилом здании произошел пожар, спасены два ребенка

2017-05-04 18:54 | www.apa.az | 3

В Баку в жилом здании произошел пожар.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, происшествие было зарегистрировано в одном из многоэтажных зданий в Сураханском районе.

Сгорели утварь и потолок кухни из ламбрина на площади 12 кв. м. в трехкомнатной квартире общей площадью 75 кв.м. Во время пожара в квартире находились двое детей, их спасли пожарные.

Остальная часть дома была защищена от пламени.

Огонь был потушен пожарными в 16:48.