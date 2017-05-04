Посол: «В Азербайджане евреи никогда не подвергались дискриминации»

2017-05-04 18:58 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом заявил посол Израиля в Азербайджане Дан Став.

Он сказал, что контакты между людьми носят интенсивный характер: «Проживающие в Азербайджане евреи никогда не подвергались дискриминации. Они живут здесь как одна из частей общества».

Что касается нагорно-карабахского конфликта, посол сказал, что все конфликты должны быть решены мирным путем: «Израиль поддерживает территориальную целостность и позицию Азербайджана по мирному урегулированию конфликта. Также мы поддерживаем усилия Минской группы ОБСЕ».