В Баку пьяный водитель ударил полицейского

2017-05-04 18:30 | www.oxu.az | 3

В Баку напали на сотрудника дорожной полиции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в поселке Ени Гюнешли Сураханского района.

Житель Баку, Рашад Шукюров, 1983 года рождения был остановлен сотрудником дорожной полиции, старшим сержантом полиции Вугаром Мамедовым за нетрезвое вождение. Р.Шюкюров применил силу к сотруднику полиции, ударив его по голове и ногам, а затем сбежал.

Мужчина был задержан.

По факту ведется расследование.

A.M.

