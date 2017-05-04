В Баку пьяный водитель ударил полицейского
2017-05-04 18:30 | www.oxu.az | 3
В Баку напали на сотрудника дорожной полиции.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в поселке Ени Гюнешли Сураханского района.
Житель Баку, Рашад Шукюров, 1983 года рождения был остановлен сотрудником дорожной полиции, старшим сержантом полиции Вугаром Мамедовым за нетрезвое вождение. Р.Шюкюров применил силу к сотруднику полиции, ударив его по голове и ногам, а затем сбежал.
Мужчина был задержан.
По факту ведется расследование.