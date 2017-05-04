Жириновский о преемнике Путина

2017-05-04 18:40 | www.oxu.az | 3

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Владимир Путин, возможно, не будет участвовать в выборах президента в 2018 году.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал «Дождь».

По его словам, Путин еще не принял окончательного решения. «Еще не известно. Не торопитесь. Он любит делать оригинальный ход. Его ставленник имеет больше возможностей», - сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР также допустил, что Путин может передать пост президента РФ своему преемнику. «Это будет явный представитель кремлевской группировки», - добавил лидер ЛДПР про возможного преемника Путина.

На вопрос, кто будет преемником и будет ли это премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Жириновский отметил, что пока решение не принято. «Там человек десять есть. Они решат. Они еще не решили. Все решения будут приняты в декабре. Под Новый год подарочек будет», - сказал политик.

Н.О.