Азербайджанский AccessBank бесплатно предлагает предпринимателям 5 продуктов и услуг

2017-05-04 17:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Учитывая изменения, внесённые в начале года в закон о безналичных расчётах, AccessBank запустил специальную кампанию «5D для бизнеса», существенно облегчающую ведение бизнеса частных предпринимателей и юридических лиц.

В рамках данной кампании были бесплатно предложены 5 продуктов и услуг, наиболее востребованные среди бизнесменов:

Текущие счета;

Зарплатные проекты;

Бизнес-карта, прикрепленная к ИНН-счёту клиента;

POS-терминал;

Онлайн-банкинг

Данная кампания вызвала большой интерес у предпринимателей, в результате чего значительно возросло количество клиентов банка. Клиенты, открывающие текущие счета по предложенным банком выгодным условиям, также приобретают бизнес-карту, прикрепленную к ИНН-счёту. Посредством бизнес-карты AccessBank бизнесмены могут управлять средствами на текущих счетах не посещая банк, а также оплачивать налоги и пошлины, командировочные расходы сотрудников, коммунальные услуги и т.д.

Одной из наиболее используемых бизнесменами услуг является зарплатный проект. В рамках данной кампании, приобретая зарплатную карту в AccessBank, руководители предприятий получают возможность перечислить зарплаты своих сотрудников на счета, не посещая филиалы банка, посредством современной системы онлайн-банкинга – myAccess. А проект AccessQazanc позволяет сотрудникам производить оплаты картами банка и получать часть потраченной суммы обратно на свои карточные счета. Кроме того, руководители и сотрудники предприятий, воспользовавшиеся данным предложением, имеют возможность открыть «Накопительный» депозит, начиная с 30 манатов, а также получить 1% дополнительно к стандартной годовой процентной ставке и взять «Наличный» кредит и кредитные карты на 2% ниже стандартной годовой процентной ставки.

Установив POS-терминалы AccessBank на выгодных условиях, предприниматели создают возможность совершать безналичную оплату в торговых или сервисных объектах.

«Кампания «5D для бизнеса» предназначена для облегчения бизнес-процессов деловых людей, и пользуется у них большим интересом. Отзывы клиентов о данном проекте в лишний раз подтверждают, что мы внесли в пакет предложений именно те продукты и услуги, которые наиболее соответствуют требованиям клиентов и необходимы в их деловой жизни. Поэтому мы продлили срок кампании до 30 июня 2017 г.», - сказала руководитель департамента маркетинга и продаж AccessBank Гюнай Джалилова.

Дополнительную информацию о продуктах и услугах AccessBank, предложенных в рамках проекта “5D для бизнеса”, можно получить на официальной интернет-странице банка.