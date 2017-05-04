Уникальное предложение от Бакинского шопинг-фестиваля совместно с Atelier Moscow и Александром Тереховым (ФОТО)

2017-05-04 17:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Бакинский шопинг-фестиваль не перестает удивлять покупателей многочисленными сюрпризами. Теперь в рамках фестиваля можно воспользоваться услугами Atelier Moscow by Alexander Terekhov, главным дизайнером которого является известный во всем мире Александр Терехов.

Atelier Moscow Александра Терехова – это сплоченная команда опытных дизайнеров, конструкторов и портных, которая предлагает услуги по созданию оригинальных и уникальных изделий любой сложности - от эксклюзивных кутюрных свадебных и вечерних платьев до классических костюмов и повседневной одежды.

Внимание! Только 2 дня - 5 и 6 мая в рамках Бакинского шопинг-фестиваля покупателям предоставляется уникальная возможность лично пообщаться с командой Atelier Moscow, которая прибудет в Баку, и сделать индивидуальный заказ в соответствии с любыми пожеланиями!

Торопитесь пообщаться с представителями Atelier Moscow и сделать заказ в Fashion Pavilion Бакинского шопиниг-фестиваля, расположенного в торговом центе Globus Plaza по адресу: Тбилисский проспект, 27 (Barkers Baku).

Работа ателье включает в себя: разработку индивидуального эскиза, предоставление образцов материалов, сопровождение изготовления изделия с момента выбора ткани до выдачи готового наряда.

Аtelier Moscow сотрудничает с лучшими европейскими поставщиками тканей, фурнитуры и аксессуаров. По желанию клиента ателье может осуществить ручную вышивку с использованием различных материалов, а также разработать и изготовить эксклюзивный принт для ткани с последующим производством на фабриках в Европе.

В Atelier Moscow можно заказать пошив любой модели из коллекций Alexander Terekhov по индивидуальным меркам. Кроме того, ателье работает и с самыми маленькими клиентами, предлагая пошив детских вещей любой сложности, в том числе и моделей из коллекций Alexander Terekhov Kids.

Ежегодный Бакинский шопинг-фестиваль проходит в этом году в Баку с 10 апреля по 10 мая. Следующий фестиваль будет проведен в октябре этого года. Согласно указу и директиве Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 1 сентября 2016 года, в Стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической промышленности ежегодное проведение и организация торговых фестивалей поручается Бюро Конгрессов при Министерстве культуры и туризма Азербайджана.