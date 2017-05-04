Высокопоставленные военные Азербайджана, Турции и Грузии наблюдали за азербайджано-турецкими совместными учениями

2017-05-04 19:05 | www.apa.az | 3

В рамках «Дня высокопоставленных наблюдателей» 4-го мая делегации стран во главе с Министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, командиром объединения Вооруженных сил Турции генерал-лейтенантом Мехметом Озоглу и командиром бригады Министерства обороны Грузии полковником Зурабом Хвичиа наблюдали за очередным этапом учений.



Сначала высокопоставленные гости на макете местности были проинформированы о проводимых учениях. Затем, ознакомившись с задействованным в учениях личным составом и военной техникой, они наблюдали за практическими выполнениями задач.



Участвующие в учениях подразделения Вооруженных сил Азербайджана и Турции успешно выполнили поставленные перед ними задачи.



После завершения очередного этапа учений гости встретились с личным составом. Отличившимся военнослужащим были вручены награды, и была сделана фото на память.