Модные юбки 2017 года

2017-05-04 18:50 | www.oxu.az | 3

Юбка - любимая вещь в весеннем гардеробе многих девушек, с нетерпением дожидающихся солнечной погоды, чтобы вывести на прогулку любимые босоножки. Модные юбки для женщин всегда остаются являются неотъемлемой частью базового образа, а поскольку классическая женственность на подъеме, и у юбок нынче настоящий момент славы. В моде яркие плиссированные, с броским принтом, асимметричные, с оборками и романтичные розовые.

Oxu.Az со ссылкой на ELLE выбрал самые модные юбки 2017 года с фото.

Какие юбки модные в 2017 году? Конечно же, те, которые подчеркивают элегантность. Ушли облегающие фигуру и требующие постоянного втягивания живота мини, исчезли из витрин модели на завышенной талии, уступив в 2017 году дорогу модным длинным юбкам, элегантным плиссированным юбкам броских расцветок, дениму и разнообразным вариациям на тему оборок.

ПЛИССЕ

Среди самых модных юбок весны 2017 - плиссированные юбки длиной чуть ниже колена, в отличие от прошлогодных однотонных вариантов отличающиеся яркой расцветкой, интересными принтами или оригинальной праздничной отделкой вроде фирменного напыления в оттенке металлик. Плиссированные юбки с леопардовым принтом, с мелкий горошек, в монохромную полоску или разноцветные можно носить и днем, вечером, меняя флатформы на высокие каблуки.

ДЕНИМ

На многочисленных фото уличной моды активно присутствует и деним. Модные джинсовые юбки 2017 года средней длины, из тонкой ткани и, в основном, светлых оттенков. Все более популярны модели с оборками и А-силуэта с отделкой молниями и пуговицами. Их носят с белыми кедами и кроссовками, с красными босоножками и разноцветной обувью на высокой платформе, дополняя уличный образ легким светлым топом и рюкзаком.

ЦВЕТЫ

Самые модные юбки лета 2017 - легкие развевающиеся модели с цветочным принтом. Хлопок, лен, шифон и шелк украшены крупными бутонами роз, пионов, ирисов и ромашек, немедленно настраивающими на позитивный лад. Модные юбки 2017 с цветочным принтом отлично подойдут и для офиса, и для летней вечеринки на открытом воздухе - в первом случае, ее следует дополнить приталенным блейзером и шелковым топом, а во втором - сексапильным черным кружевным боди.

ОБОРКИ

Среди модных тенденций весны 2017 оборки считаются основной, а поэтому невозможно обойти вниманием и юбку с этим кокетливым акцентом. Яркие ассиметричные модели под вечерние туфли на шпильке сменяются более повседневными вариантами из того же денима, льна и разноцветного хлопка с привлекающим внимание принтом - оборки придают женскому образу игривость и непринужденность.

A.C.

