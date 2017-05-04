Месси отказался дать объяснения ФИФА о своём поведении

2017-05-04 19:00 | www.oxu.az | 3

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси решил не давать объяснений ФИФА о своём поведении в матче 13-го тура отборочного этапа ЧМ против Чили.

Как передает Oxu.Az, дисциплинарный комитет ФИФА в конце марта наложил на Месси четырехматчевую дисквалификацию в сборной за оскорбление помощника судьи после встречи с чилийцами. Сам Лео своей вины не признал, заявив что выругался в воздух, а не адресовал оскорбления кому-то конкретно.

Месси вызвали 4 мая в Цюрих для дачи объяснений по данному инциденту, однако аргентинец заявил, что не поедет в штаб-квартиру организации по личным причинам, но даст разъяснения посредством видеоконференции. Однако сегодня появилась информация, что видеоконференция тоже не состоится, так как у Месси нет подобных намерений.

Напомним, что Аргентина с 22 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.

Н.О.