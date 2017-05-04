Дипломы и овации: азербайджанские актеры вернулись с гастролей (ФОТО)

2017-05-04 17:44 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Успешно завершились три гастрольных тура Азербайджанского государственного театра юного зрителя, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Труппа театра выступила на сцене Грузинского государственного профессионального театра юного зрителя имени Нодара Думбадзе, Владикавказского театра юного зрителя (Республика Северная Осетия-Алания, Российская Федерация) и Чеченского государственного театра юного зрителя (Чеченская Республика, Российская Федерация) с постановкой "Dəcəl keçi" ("Непослушная коза").

Спектакль в Грузии посмотрели и наши соотечественники, проживающие в стране, а также представители посольства Азербайджана в Грузии и "Клуба друзей Азербайджана" при Тбилисском государственном университете имени И.Джавахишвили. В заключение гастролей исполнительный директор и художественный руководитель грузинского театра Дмитрий Хвтисиашвили выразил глубокую признательность творческой труппе азербайджанского театра за их профессионализм и радость, которую они подарили зрителям.

Далее гастроли продолжились в Республике Северная Осетия-Алания. В ходе этого визита была проведена пресс-конференция с участием директора Владикавказского театра юного зрителя Владислава Колиева, заместителя председателя азербайджанской диаспоры Фуада Кязымова, а также коллектива азербайджанского театра.

На завершающем спектакле министр культуры Республики Северная Осетия-Алания Руслан Мильдзихов вручил коллективу азербайджанского театра благодарственное письмо. Также от азербайджанской диаспоры и азербайджанского национально-культурного общества "Азери" имени Гейдара Алиева, действующего в Северной Осетии, коллективу театра были вручены дипломы.

Гастрольный тур завершился в Чеченской Республике и запомнился очень радушным и теплым приемом и бурными овациями зрителей.

Отметим, что 6-7 мая в Баку пройдут гастроли Чеченского государственного театра юного зрителя, а 20-21 мая - Грузинского государственного профессионального театра.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)