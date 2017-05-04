Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии основного учебного корпуса Госуниверситета культуры и искусств (версия 2)

2017-05-04 17:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В четверг состоялось открытие после капитального ремонта основного учебного корпуса Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в открытии.

Министр образования Микаил Джаббаров и ректор университета, профессор Фарах Алиева проинформировали Мехрибан Алиеву об условиях, созданных в учебном корпусе после капитального ремонта.

Мехрибан Алиева посмотрела установленный в фойе корпуса стенд «Отважная азербайджанская армия».

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поинтересовалась условиями, созданными в «Школе культуры и искусства Гейдара Алиева» учебного корпуса.

Первый вице-президент Азербайджана также ознакомилась с малой сценой в университете.

Выразив удовлетворение условиями, созданными в высшем учебном заведении после капитального ремонта, Первый вице-президент Мехрибан Алиева пожелала университету успехов в деятельности.