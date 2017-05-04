Новые кадры с азербайджано-турецких учений – ФОТО + ВИДЕО

2017-05-04 19:12 | www.oxu.az | 3

Согласно договоренности, достигнутой в ходе ранее проведенных в трехстороннем формате встреч Министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии очередной этап совместных учений Вооруженных сил Азербайджана и Турции был проведен с участием высокопоставленных наблюдателей из трех стран.

Об этом Oxu.Az cообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В рамках «Дня высокопоставленных наблюдателей» 4-го мая делегации стран во главе с Министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, командиром объединения Вооруженных сил Турции генерал-лейтенантом Мехметом Озоглу и командиром бригады Министерства обороны Грузии полковником Зурабом Хвичиа наблюдали за очередным этапом учений.

Сначала высокопоставленные гости на макете местности были проинформированы о проводимых учениях. Затем, ознакомившись с задействованным в учениях личным составом и военной техникой, они наблюдали за практическими выполнениями задач.

Участвующие в учениях подразделения Вооруженных сил Азербайджана и Турции успешно выполнили поставленные перед ними задачи.

После завершения очередного этапа учений гости встретились с личным составом. Отличившимся военнослужащим были вручены награды, и была сделана фото на память.

С.Б.

