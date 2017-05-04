Меморандум о зонах безопасности в Сирии - шаг в правильном направлении — Де Мистура:

2017-05-04 17:55 | www.trend.az | 2

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии — "шаг в правильном направлении" для достижения реального прекращения огня,передает РИА Новости.

"Эта инициатива — это шаг в правильном направлении, потому что он продвигает реальную деэскалацию в четырех зонах", — заявил де Мистура журналистам. По его словам, "ООН решительно поддерживает" эту инициативу.

В четверг участники переговоров по сирийскому урегулированию в Астане приняли меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — РФ, Ирана и Турции.