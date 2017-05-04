Присоединяйтесь к петиции российского историка о признании Ходжалинского геноцида

2017-05-04 18:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Российский ученый, историк Олег Кузнецов в марте 2017 года начал петицию для признания совершенного в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы геноцида в отношении азербайджанцев.

Петиция направлена в Госдуму и Совет Федерации РФ.

Петиция призывает привлечь виновников трагедии к уголовной ответственности и к оценке трагедии как преступления против человечности и акта геноцида.

Отметим, что для рассмотрения в Госдуме указанной петиции к ней в течение шести месяцев должны присоединиться как минимум 200 тысяч человек.

Подписать адресованную членам Госдумы петицию можно здесь.

В ночь с 25 на 26 февраля вооруженные армянские отряды с помощью тяжелой техники и личного состава дислоцированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии совершили нападение на древний азербайджанский город Ходжалы и учинили беспощадную расправу над мирными жителями.

Кровавая статистика Ходжалинского геноцида такова: в ходе наступления из находившихся в городе 3 тысяч человек 613, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, были убиты с особой жестокостью, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники и подверглись унизительным пыткам, судьба 197 человек все еще неизвестна. Полностью уничтожены восемь семей. Эти люди были безжалостно убиты, подверглись пыткам и стали инвалидами лишь из-за своей этнической принадлежности, только за то, что являлись азербайджанцами.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)