В Баку при пожаре в жилом здании спасены два ребенка
2017-05-04 19:27 | www.oxu.az | 3
В Баку в жилом здании произошел пожар.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт МЧС, происшествие было зарегистрировано в одном из многоэтажных зданий в Сураханском районе.
Сгорели утварь и потолок кухни из ламбрина на площади 12 кв. м. в трехкомнатной квартире общей площадью 75 кв.м. Во время пожара в квартире находились двое детей, их спасли пожарные.
Остальная часть дома была защищена от пламени.
Огонь был потушен пожарными в 16:48.