В Азербайджане выдано свыше 105 тыс. е-подписей

2017-05-04 18:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Число выданных в Азербайджане Национальным центром сертификации электронных подписей выросло на 3486, достигнув к первому маю 105 868, говорится в четверг в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

В апреле центром было выдано 3486 сертификатов е-подписей, из которых 766 получили сотрудники госструктур, 2612 - юридические и 108 - физические лица.

Из общего числа выданных сертификатов более 68,2 тысячи было выдано госструктурам, 20,1 - юридическим и 17,4 - физическим лицам.

Число аутентификаций и операций, произведенных с использованием е-подписи с момента начала выдачи сертификатов е-подписей. превысило 21,4 миллиона.

Е-подпись упрощает доступ граждан к электронным услугам госучреждений, которые доступны на портале "Электронное правительство" (e-gov.az). Из общего числа утвержденных электронных услуг (457) в настоящее время в портал интегрирована 341 е-услуга. Общее количество электронных услуг, размещенных на сайтах госучреждений Азербайджана, сегодня достигает 497.

Доступ к порталу осуществляется также с использованием идентификационных данных частных предпринимателей и граждан, верификационных данных (логин и пароль), мобильной системы аутентификации, которые можно получить в электронной форме после прохождения регистрации на портале.

Стоимость е-подписи с трехгодичным периодом ее использования для граждан Азербайджана составляет 18 манатов, для физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, - 36 и 72 маната соответственно, а для сотрудников госучреждений - 58 манатов.

Официальный курс на четвертое мая составляет 1,7024 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev