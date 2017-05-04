Всенародная эстафета IV Игр исламской солидарности достигла Гарадага

2017-05-04 18:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Всенародная эстафета IV Игр исламской солидарности Баку-2017, стартовавшая с Каспийского моря, вчера прибыла в Гарадаг.

Тур, который пройдет по территории 15 районов Азербайджана, принесет азербайджанскому народу праздничное спортивное настроение, подарит чувство солидарности и радости.

По случаю этого знаменательного дня вчера утром было проведено мероприятие в окрестностях озера Масазыр. Находящееся на Апшероне озеро Масазыр считается одним из восьми "розовых" озер мира. Его необычный цвет объясняется микроорганизмами, обитающими в воде и в составе соли.

Любитель художник и шахматист Миракрам Багирли, золотой призер чемпионатов мира и Европы по карате Сади Намазов и золотой призер чемпионата мира по боксу Фархад Аджалов приняли участие в водной церемонии, заключавшейся в наполнении сосуда водой из озера. Затем сосуд с водой представили на Фестивале воды, который состоялся вечером. Отметим, что сосуд, начавший свое путешествие в Баку, станет частью Церемонии открытия, которая состоится 12 мая на Бакинском Олимпийском Стадионе.

В полдень, на Гарадагской учебно-спортивной базе, был реализован еще один увлекательный проект, в рамках программы "Domestic Grassroots", - "Региональное спортивное мероприятие – Радости Спорта". Среди гостей мероприятия были и звездные послы IV Игр исламской солидарности, популярные лица проекта “Bu Şəhərdə” Рафаэль Искендеров, Джошгун Рагимов и Мушвиг Аббасов, а также звездный посол Игр Баку-2017 Гаджи Нуран. Главной целью мероприятия, подарившего красочные моменты его участникам, являлось привлечение молодежи к спорту и здоровому образу жизни.

Церемония продолжилась вечером в Гарадагском районе, в парке Гейдара Алиева, где состоялся Фестиваль воды. Жители региона, которым был предоставлен свободный вход на мероприятие, получили удовольствие от выступления танцевальной группы «Мирвари», Ашыг Али и Ашыг Самиры, музыкального и танцевального ансамбля Азербайджанские ритмы и захватывающего водного праздника и фейерверка.

Кроме этого, в начале Водной церемонии участникам мероприятия продемонстрировали передачу Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сосуда с водой из Каспийского моря жителям Гарадага, которая состоялась пятого апреля.

Золотой призер чемпионата мира по боксу Фархад Аджалов рассказал о водных церемониях, которые придают особый блеск спортивному празднику: "Это не только спортивное мероприятие, но и важное социальное событие, воплощающее в себе идеи единства и толерантности. Я горжусь тем, что являюсь участником этого мероприятия".

Следующим пунктом Эстафеты с Каспия, проходящей по территории Азербайджана, 5 мая будет город Сумгаит. За 37 дней пути эстафета преодолеет расстояние свыше 3.000 км и охватит 15 районов страны.

С более подробной информацией об Эстафете с Каспия можно ознакомиться на веб-сайте https://www.baku2017.com/en/p/journey-from-the-caspian.

IV Игры исламской солидарности Баку-2017 - интересное мультиспортивное мероприятие, объединяющее исламский мир, которое пройдет 12-22 мая 2017 года.

Спортсмены, прибывающие из стран мусульманского мира, в течение 10 дней будут представлять свои страны на расположенных в Баку 16 современных спортивных площадках, по 20 видам спорта в 23 категориях (легкая атлетика и пара-атлетика, водные виды спорта – прыжки в воду, водные виды спорта – плавание, водные виды спорта – ватерполо, баскетбол 3х3, футбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, ушу, настольный теннис, дзюдо и дзюдо для спортсменов с ослабленным зрением, греко-римская борьба, вольная борьба, стрельба, каратэ, тхэквондо, тяжелая атлетика).

Решение о проведении Игр исламской солидарности в столице Азербайджана - Баку было принято в июле 2013 года на Генеральной ассамблее Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС) в Джидде.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева был создан Организационный комитет по проведению Игр исламской солидарности. Согласно указу, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева назначена председателем Организационного комитета IV Игр исламской солидарности. Операционный комитет Азербайджанских Игр исламской Солидарности (ОКАИИС) совместно со СФИС организуют и проведут Игры.