Растет число соорганизаторов IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку - министр

2017-05-04 18:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Число соорганизаторов проводимого в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу растет, сказал в четверг министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев на пресс-конференции, посвященной Форуму.

По словам министра, это показывает, что Форум становится более авторитетным.

«С этого года Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) участвует в качестве соорганизатора Форума. Как видно, эта инициатива Азербайджана поддерживается международными организациями. Нынешний Форум несколько отличается от прежних. «Мозговой» центр, с которым мы регулярно встречаемся и проводим обсуждения, предложил, чтобы эта инициатива охватила более широкую аудиторию, и инициатива была поддержана», - сказал министр.

Как сказал Гараев, в этом году в рамках Форума предусматривается проведение встречи высокого уровня международных организаций. «В ней примет участие и Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Это заседание – новшество. В то же время присоединение FAO к Форуму, участие и выступление посла доброй воли FAO Лейлы Алиевой представляют большой интерес для общества. В рамках Форума также планируется участие парламентариев разных стран, что тоже является новшеством. Одним словом, все эти инициативы новые в сравнении с прошлыми годами. В первом Форуме, проведенном в 2011 году, участвовало до 40 стран. В нынешнем Форуме запланировано участие представителей более 120 стран, около 50 международных структур и около 50 НПО. То есть, эти факторы дают основание говорить, что этот Форум, привлекая внимание международных структур, НПО, руководителей государств, стал интересной платформой», - сказал министр.

В Баку сегодня начал работу IV Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему «Развитие межкультурного диалога: человеческая безопасность, новые возможности для мира и устойчивого развития».

В рамках форума, который продолжится до 6 мая, сегодня проводятся второй академический форум кафедр ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному диалогу и третье заседание Международной сети онлайн-платформы Шелкового пути ЮНЕСКО.

По предложению азербайджанской стороны в рамках форума впервые будут проведены заседание высокого уровня международных организаций и министериал мирового форума.

На форуме будут проведены сессии и мероприятия, которые охватят темы человеческой безопасности, устойчивого развития, миграции, межкультурного и межрелигиозного диалога, борьбы с экстремизмом, отношения к беженцам и мигрантам, роли молодежи и образования в межкультурном диалоге, продовольственной безопасности.

Во Всемирном форуме участвуют вице-президент Болгарии, генеральные секретари ЮНЕСКО, ИСЕСКО, ОИС, ОЧЭС, Международного центра по изучению исламской истории, искусства и культуры (ИРСИКА), Арабского магрибского союза, Союза сотрудничества тюркоязычных государств и ТЮРКСОЙ, президент и первая леди Мали, первые леди Эфиопии и Руанды, министры культуры Турции, России, Грузии, Катара, Македонии, Египта, Эфиопии, Ирака, Южного Судана, Судана, Мавритании, Черногории, Сейшельских островов, Таджикистана и Кении.

Форум организуется уже в четвертый раз в рамках инициативы «Бакинский процесс», выдвинутой в 2008 году Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)