Представители Армении не готовы к диалогу - Абульфас Гараев

2017-05-04 18:34 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахская тема известна всем участникам IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, проходящего в Баку, сказал в четверг министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев на пресс-конференции, посвященной Форуму.

По его словам, на Форум были приглашены и представители Армении. «Мы приглашали представителей Армении через международные организации, проводились переговоры в этом направлении. Но они не готовы к диалогу», - сказал Гараев.

Министр культуры добавил, что межкультурный диалог может сыграть важную роль в урегулировании конфликтов в мире. «Нам хотелось бы, чтобы конфликты решались мирным и переговорным путем. Но если страна не соблюдает резолюции ООН, не выполняет их, то это говорит о ее неготовности к диалогу», - сказал министр.

В Баку сегодня начал работу IV Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему «Развитие межкультурного диалога: человеческая безопасность, новые возможности для мира и устойчивого развития».

В рамках форума, который продолжится до 6 мая, сегодня проводятся второй академический форум кафедр ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному диалогу и третье заседание Международной сети онлайн-платформы Шелкового пути ЮНЕСКО.

По предложению азербайджанской стороны в рамках форума впервые будут проведены заседание высокого уровня международных организаций и министериал мирового форума.

На форуме будут проведены сессии и мероприятия, которые охватят темы человеческой безопасности, устойчивого развития, миграции, межкультурного и межрелигиозного диалога, борьбы с экстремизмом, отношения к беженцам и мигрантам, роли молодежи и образования в межкультурном диалоге, продовольственной безопасности.

Во Всемирном форуме участвуют вице-президент Болгарии, генеральные секретари ЮНЕСКО, ИСЕСКО, ОИС, ОЧЭС, Международного центра по изучению исламской истории, искусства и культуры (ИРСИКА), Арабского магрибского союза, Союза сотрудничества тюркоязычных государств и ТЮРКСОЙ, президент и первая леди Мали, первые леди Эфиопии и Руанды, министры культуры Турции, России, Грузии, Катара, Македонии, Египта, Эфиопии, Ирака, Южного Судана, Судана, Мавритании, Черногории, Сейшельских островов, Таджикистана и Кении.

Форум организуется уже в четвертый раз в рамках инициативы «Бакинский процесс», выдвинутой в 2008 году Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)