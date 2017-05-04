Немецкий Thyssenkrupp поставит эскалаторы для бакинского метро

2017-05-04 18:40 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Компания Thyssenkrupp Elevator ("дочка" немецкого промышленного концерна Thyssenkrupp) выиграла тендер на поставку в течение трех лет 25 эскалаторов ЗАО "Бакинский метрополитен", говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте компании.

Контракт на сумму в несколько десятков миллионов долларов включает поставку восьми длинных эскалаторов для станций "Сахил" и "Хатаи", а также 17 эскалаторов для новой станции метро [название не указано]. Четыре эскалатора протяженностью 48,7 метра для станции "Хатаи" станут самыми длинными, которые когда-либо производила Thyssenkrupp Elevator.

По словам исполнительного директора компании Андреаса Ширенбека, которые приводятся в сообщении, поставка передовых решений Thyssenkrupp Elevator Бакинскому метрополитену позволит повысить пропускную способность станций минимум на 30 процентов и обеспечить эффективный пассажиропоток примерно в 222 миллиона пассажиров каждый год. Подобные модели были установлены в Тбилисском метрополитене, что повысило пропускную способность на 50 процентов.

"Новые модели для Баку будут более узкими, чем предыдущие, при этом без потери удобства и места для пассажиров", - говорится в сообщении.

В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий и 25 станций метро. Концептуальная схема развития до 2030 года предусматривает поэтапное расширение инфраструктуры Бакинского метрополитена и создание гигантской подземной транспортной сети. В частности, предусматривается создание в будущем общей сети Бакинского метрополитена, состоящей из пяти линий, включая три имеющиеся и две дополнительные, строительство 76 станций и подземных путей протяженностью 119 километров.

До 2030 года будет построена 51 новая станция. В перспективе, когда будут готовы тоннели между "Джафар Джаббарлы" и "Низами", а также построены станции Y-14, Y-15 и Y-16, станция "Хатаи" станет промежуточной на зелёной ветке.

(Автор: Максим Цурков)