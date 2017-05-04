ВВС США подняли «невидимки» на перехват российских Ту-95 и Су-35

2017-05-04 19:42 | www.oxu.az | 3

Два истребителя пятого поколения F-22 ВВС США перехватили и сопроводили пару российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95, совершавших полет близ Аляски вместе с двумя истребителями Су-35.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.

Американские самолеты из состава 3-го истребительного авиакрыла ВВС США с авиабазы Элмендорф патрулировали воздушное пространство над заливом Коцебу в Чукотском море в 50 милях к юго-западу от города Чариот. По данным источников, российские самолеты не несли вооружения. Они не нарушали воздушных границ США, оставаясь в международном воздушном пространстве.

Как отмечено в сообщении, США впервые зафиксировали сопровождение бомбардировщиков Ту-95 истребителями типа Су-35.

С.Б.

