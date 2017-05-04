Под Мадридом при взрыве на химическом заводе пострадали 30 человек

2017-05-04 20:06 | www.apa.az | 4

В результате взрыва на заводе по переработке опасных химических отходов вблизи Мадрида пострадали по меньшей мере 30 человек. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает The Local со ссылкой на местные власти.

«В настоящее время у нас три человека получили серьезные ранения, в том числе ожоги», — сообщил представитель пожарной службы.

Он отметил, что пострадали еще 30 человек, но в меньшей степени.

По его словам, власти выясняют причину взрыва в муниципалитете Арганда-дель-Рей, расположенном примерно в 30 км к юго-востоку от испанской столицы.

По данным экстренных служб Мадрида, произошло несколько взрывов. Отмечается, что расположенные недалеко от места ЧП школы были эвакуированы.