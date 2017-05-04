В результате крушения вертолета в Башкирии погибли три человека

2017-05-04 20:27 | www.apa.az | 4

В результате крушения вертолета в Башкирии погибли три человека.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, одним из погибших оказался пилот компании «Лайт Эйр», личность двух других устанавливается.

По сообщению РИА Новости, вертолет пропал в четверг в ходе мониторинга ситуации с лесными пожарами в Белорецком районе Башкирии. Следователи рассматривают 4 версии случившегося. Это техническая неисправность вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо или погодные условия.

Сообщается, что в момент, когда произошло крушение, в этой местности был густой туман.