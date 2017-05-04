Пожизненно осужденный в Армении Пермяков будет отбывать наказание в России

2017-05-04 22:41 | www.apa.az | 4

Осужденный в Армении пожизненно за убийство 7 человек военнослужащий Валерий Пермяков будет отбывать наказание в России. Как передает АПА, об этом сообщила РИА Новости представитель Северо-Кавказского окружного военного суда, который в четверг признал приговор суда Армении.

"Конечно, он будет отбывать наказание в России", — пояснила собеседник агентства, не уточнив, в каком регионе РФ будет отбывать наказание Пермяков.

В Минюсте Армении также ранее опровергли слухи о возможном обмене Пермякова на осужденного в России гражданина Армении Грачью Арутюняна.