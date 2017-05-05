С сегодняшнего дня в Баку ограничивается движение транспорта по специальным полосам

2017-05-05 00:01 | www.apa.az | 3

С сегодняшнего дня в Баку в связи с проведением IV Исламских игр солидарности будет ограничено движение транспорта по специальным полосам.

Как сообщает АПА, если автомобили, за исключением привлеченных к IV Исламским играм солидарности транспортных средств, пересекут эти полосы, их водители будут привлечены к административной ответственности.

Отметим, Кабинет министров Азербайджана издал распоряжение об использовании специальных полос в Баку во время IV Исламских игр солидарности. Согласно распоряжению, запрет на движение по спецполосам IV Исламских игр солидарности будет применяться с 5 по 25 мая.

В Баку специальные полосы будут на следующих дорогах:

на проспекте Зии Буниятова, Бакинской кольцевой дороге, Сальянском шоссе, Бибиэйбатской дороге 1, Бибиэйбатской дороге 2, проспекте «Нефтчиляр», проспекте Гара Гараева (полностью), проспекте Ататюрка, на улице Фатали Хана Хойского, на улице Вагифа и улице Ханифы Алескерова, Тбилисском проспекте, на улице Абдулвахаба Самедзаде и шоссе Беюкшор.