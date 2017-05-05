В результате ракетного удара по школе в Мосуле погиб 81 человек
2017-05-05 01:09 | www.apa.az | 4
В результате ракетного удара по школе в Мосуле погиб 81 человек. Как передает АПА, об этом сообщает агентство Anadolu.
По информации источников в полиции, удар по западной части города был нанесен боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
В результате него погибли в том числе 29 женщин и 18 детей.
Отмечается, что люди прятались в школе во время боестолкновения между вооруженными силами Ирака и боевиками.