В результате ракетного удара по школе в Мосуле погиб 81 человек

2017-05-05 01:09 | www.apa.az | 4

В результате ракетного удара по школе в Мосуле погиб 81 человек. Как передает АПА, об этом сообщает агентство Anadolu.

По информации источников в полиции, удар по западной части города был нанесен боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

В результате него погибли в том числе 29 женщин и 18 детей.

Отмечается, что люди прятались в школе во время боестолкновения между вооруженными силами Ирака и боевиками.