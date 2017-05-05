В Астане подписан меморандум о зонах деэскалации в Сирии

2017-05-05 01:28 | www.apa.az | 3

Участники межсирийских переговоров в Астане при участии стран-гарантов перемирия подписали сегодня меморандум о создании в Сирии четырёх зон деэскалации (прекращение применения оружия между сторонами конфликта и полетов авиации).

Как передает АПА со ссылкой на Анадолу, после того, как документ был подписан оппозицией и сирийскими влатями, подписи под ним поставили представители стран-гарантов перемирия - России, Ирана, Турции, а также США и ООН.

Зоны деэскалации создаются в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге Сирии. В этих районах небо для ВВС режима Асада будет закрыто, но останется под контролем ВКС России.

Как передает РИА Новости, церемония подписания меморандума прерывалась криками оппозиции. Некоторые ее представители покинули зал переговоров, однако большая часть делегации осталась в зале.

Меморандум предполагает создание вдоль зон деэскалации безопасных районов для предотвращения прямого военного противостояния. При этом рабочая группа стран-гарантов должна будет к 22 мая завершить подготовку карт районов напряженности и деэскалации в Сирии.

В Астане 3-4 мая проходят переговоры по Сирии, в которых участвуют представители стран-гарантов, а также США, ООН, сирийского правительства и оппозиции.