Ограничивается движение транспорта по специальным полосам

2017-05-05 00:25 | www.oxu.az | 3

С сегодняшнего дня в Баку в связи с проведением IV Исламских игр солидарности будет ограничено движение транспорта по специальным полосам.

Как передает Oxu.Az, автомобили, за исключением привлеченных к IV Исламским играм солидарности транспортных средств, пересекут эти полосы, тогда их водители будут привлечены к административной ответственности.

Согласно распоряжению Кабинета министров, запрет на движение по спецполосам IV Исламских игр солидарности будет применяться с 5 по 25 мая.

За въезд на запрещенную полосу полагаются штрафы до 40 манатов в соответствии с законодательством.

В Баку специальные полосы будут на следующих дорогах: на проспекте Зии Буниятова, Бакинской кольцевой дороге, Сальянском шоссе, Бибиэйбатской дороге 1, Бибиэйбатской дороге 2, проспекте «Нефтчиляр», проспекте Гара Гараева (полностью), проспекте Ататюрка, на улице Фатали Хана Хойского, на улице Вагифа и улице Ханифы Алескерова, Тбилисском проспекте, на улице Абдулвахаба Самедзаде и шоссе Беюкшор.

С.Б.

