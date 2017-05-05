При обстреле школы в Мосуле погиб 81 человек

2017-05-05 00:04 | www.trend.az | 4

Школа на западе Мосула попала под ракетный обстрел, погиб 81 человек, сообщает Anadolu со ссылкой на источники в иракских структурах безопасности.

Удар был нанесен по школе Эль-Вела в западном предместье Мосула, который контролируется боевиками группировки "Исламское государство"(ИГ). Среди погибших - 34 мужчины, 29 женщин и 18 детей.

Эти люди укрывались в здании учебного заведения в связи с продолжающимися в районе боями между иракскими силовиками и ИГ. На данный момент нет точной информации о том, какая из сторон нанесла удар по школе.