Трамп намерен встретиться в Саудовской Аравии с лидерами исламского мира

2017-05-05 02:45 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп заявил, намерен встретиться с лидерами исламского мира во время своего визита в Саудовскую Аравию, передает АПА со ссылкой на РИА Новости.

"Это действительно историческая встреча в Саудовской Аравии с лидерами со всего мусульманского мира. Саудовская Аравия — хранитель двух самых святых мест ислама, и именно там мы начнем с нашими союзниками-мусульманами создавать новый фундамент сотрудничества", — заявил американский президент.