В Чехии туристический автобус столкнулся с оленем

2017-05-05 00:39 | www.trend.az | 3

Пять человек получили ранения разной степени тяжести в результате столкновения автобуса с иностранными туристами с оленем в районе Семилы на севере Чехии, сообщила журналистам представитель Либерецкой краевой полиции Владимира Шрытрова, передает РИА Новости.

"Автобус, в котором находилось около 50 человек, в основном, старшего и пожилого возраста, съехал с дороги в поле в результате столкновения с оленем. В результате аварии получили ранения пять пассажиров автобуса, двое из них в тяжелом состоянии, в том числе зафиксировано сотрясение мозга", — сказала Шрытрова.

Все раненые были оперативно доставлены в больницы соседних городов, в распоряжение остальных был предоставлен иной автобус. О судьбе оленя полиция ничего не сообщила.