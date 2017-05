"Mançester Yunayted" minimal hesablı qələbə qazandı (VİDEO)

UEFA Avropa Liqasının yarımfinal mərhələsinin növbəti oyununu keçirilib.

Trend-in məlumatına görə, İspaniyanın "Selta Viqo" klubu doğma meydanda İngiltərənin “Mançester Yunayted” klubunu 0-1 hesabı ilə məğlub olub.

Oyunun taleyini həll edən yeganə qol matçın 67-ci dəqiqəsində qeydə alınıb. Markus Reşford 25 metr məsafədən cərimə zərbəsini dəqiq yerinə yetirərək komandasına qələbə qazandırıb.

Qeyd edək ki, yarımfinal mərhələsinin mayın 3-də keçirilən digər oyununda Hollandiya təmsilçisi “Ayaks” doğma meydanda Fransanın “Olimpik Lion” komandasını 4:1 hesabı ilə məğlub edib.