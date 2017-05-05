Госдеп заявил, что АТР является приоритетным регионом для США

2017-05-05 01:56 | www.trend.az | 3

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) является приоритетным для нынешней администрации США, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи госсекретаря Рекса Тиллерсона с руководителями дипломатических ведомств стран АСЕАН, передает РИА Новости.

"Госсекретарь подчеркнул, что АТР является ключевым приоритетом для администрации США, а АСЕАН — это обязательный партнер", — говорится в заявлении.

Там подчеркивается, что стороны "подтвердили нацеленность на обеспечение порядка в АТР, основанного на общепринятых нормах, а также на реализацию общих принципов, выраженных в совместном заявлении по итогам саммита США-АСЕАН в 2016 году". В частности, речь идет о "мирном разрешении всех споров, полном уважении юридических и дипломатических процессов, а также о соответствии всех действий нормам международного права".