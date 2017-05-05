Саудовская Аравия поддержала идею создания зон безопасности в Сирии

2017-05-05 02:04 | www.trend.az | 4

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд поддерживает создание "зон безопасности" в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Министр отметил, что Саудовская Аравия ожидает дальнейших деталей о данном плане, принятом на встрече в Астане.

В четверг участники переговоров по сирийскому урегулированию в Астане приняли меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — РФ, Ирана и Турции.