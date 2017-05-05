Британская полиция арестовала в аэропорту подозреваемого в терроризме

2017-05-05 03:03 | www.trend.az | 4

Британская полиция арестовала подозреваемого в причастности к терроризму, который прибыл в Лондон из Стамбула, передает РИА Новости со ссылкой на телерадиокорпорацию Би-би-си.

Сообщается, что 30-летний мужчина был арестован в аэропорту Хитроу, как только сошел с самолета. Он подозревается в подготовке терактов и тренировке их исполнителей.

В связи с арестом полиция проводит обыски в одном из домов в восточной части Лондона.